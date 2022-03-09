Kurum ve Kuruluşlar Arası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası Elazığ'da yapılacak

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın girişimleri sonucu Kurum ve Kuruluşlar Arası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nın Elazığ'da yapılacağı bildirildi.

Elazığ'ın sporda iddialı ve güçlü bir şehir olması adına çalışmalarını sürdüren Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kentin önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmasını sağladı. Başkan Şerifoğulları'nın Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen'le yaptığı görüşmeler sonucu kentin tanıtımına, turizmine ve ekonomisine katkı sağlayacak ve Haziran ayında yapılacak olan Kurum ve Kuruluşlar Arası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nın ‘Elazığ Belediyesi Kurum ve Kuruluşlar Arası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası' adı altında Elazığ'da gerçekleştirileceği bildirildi.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Akgün, “Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'nın girişimleri sonucu Federasyonumuz tarafından düzenlenecek olan Kurum ve Kuruluşlar Arası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası şehrimizde yapılacak. 81 ilden yaklaşık 400 sporcuyu şehrimizde misafir edeceğiz. Bu tür organizasyonlar, şehrimizin tanıtımı ve ekonomisine önemli derecede katkı sunmaktadır. Bu doğrultuda sporun içerisinden gelen bir belediye başkanına sahip olduğumuz için çok şanslı olduğumuzu ifade etmek isterim” dedi.