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Kuvvetli yağışla, karayolu ve tarla su altında kaldı

Elazığ’da dün geceden itibaren etkili olan yağış sonrası karayolunun bir kısmı ile tarla su altında kaldı.

Elazığ'da dün geceden itibaren etkili olan yağış sonrası karayolunun bir kısmı ile tarla su altında kaldı. Ulaşımın kontrollü sağlandığı karayolunda, ekipler suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün iki gündür uyarısını verdiği kuvvetli yağmur yağışı Elazığ'da zaman zaman etkili oluyor. Dün gece de etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrasında Diyarbakır, Malatya ve Bingöl'ü birbirine bağlayan Elazığ Güney Çevre Yolu Yeni köy mevki su ile doldu. Sürücülerin zor anlar yaşaması nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, yola dubalar koyarak tek şeritten ulaşımı kontrollü sağladı. Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Kara Yolları Bölge Müdürlüğü ekipleri ise karayolundaki suyun tahliyesi için çalışma yaptı. Bölgede Yeni Köy yolu ise dolan su ile kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Çevre yolunun kenarında bulanan tarlaların bir kısmı ve bir trafo sular altında kaldı.



Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısını yineledi


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bölgemizde havanın aralıklarla yağmurlu ve sağanak yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların Bingöl ile Elazığ'ın doğusunda zaman zaman kuvvetli olması beklenmektedir. Gece sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken gündüz sıcaklıklarının 4-5 derece düşmesi beklenmektedir. Rüzgarların güneydoğulu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor" denildi.

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