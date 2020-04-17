İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuyuya düşen inek, kurtarıldı

Elazığ’da kuyuya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurulan sistemle yukarı çekilerek kurtarıldı.

Elazığ'da kuyuya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurulan sistemle yukarı çekilerek kurtarıldı.


Olay, merkeze bağlı Salkaya köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, köyde sahibi tarafından dışarı çıkarılan büyük baş hayvanlardan biri 2 metrelik kuyuya düştü. İneğin kuyuya düştüğünü fark eden sahibi, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirerek yardım istedi. Olay yerine giden ekipler, kurdukları sistemle ineği kurtarma aparatı takarak yukarı çıkardı.


Kuyudan çıkarılan inek sahibine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.