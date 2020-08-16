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Kuyuya düşen inek kurtarıldı

Elazığ’da kuyuya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından bir saat süren çalışma ile kurtarıldı.

Elazığ'da kuyuya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından bir saat süren çalışma ile kurtarıldı.


Olay, Karakoçan ilçesine bağlı Bulgurcuk köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, otlatmaya çıkartılan inek, eski inşaat alanında bulunan kuyuya düştü. Kuyuda ineğinin mahsur kaldığını gören sahibi itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, kuyuya düşen ineği kepçe yardımı ile 1 saatlik çalışmayla kurtardı.


Kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.

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