Lise öğrencileri Fırat Üniversitesini gezdi

Elazığ Cumhuriyet Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Fırat Üniversitesi'ni (FÜ) gezdi.

Elazığ Cumhuriyet Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu son sınıf öğrencileri, meslek tercihlerine yardımcı olması amacıyla, FÜ'yü gezdi. FÜ Rektörlüğü Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü görevlileri nezaretinde üniversitenin çeşitli bölümlerini gezen 46 öğrenci, burada bulunan öğretim üyelerinden çeşitli bilgiler aldı. Psikolojik Danışmanı Meltem Türker, kendilerine her türlü desteği sağlayan Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş'a teşekkür ettiğini belirterek, öğrencilerinin FÜ'yü çok iyi bulduklarını söyledi.