Lise öğrencileri FÜ'yü gezdi

Elazığ'da başlatılan "Fırat'ta Bir Gün” etkinliği çerçevesinde 3 lise Fırat Üniversitesi'ni (FÜ) gezdi.

FÜ ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından üniversiteyi tanıtmak amacıyla başlatılan "Fırat'ta Bir Gün” etkinliği sürüyor. Bu çerçevede 3 lise daha FÜ'yü gezdi. Öğrencilere üniversitenin başarıları, Türkiye ve dünya sıralamaları anlatıldıktan sonra fakülte gezileri gerçekleştirildi. Fakülte binalarını gezen öğrenciler laboratuvarları da büyük bir heyecanla inceledi. Merak ettikleri soruları akademisyenlere ve üniversite öğrencilerine soran lise son sınıf öğrencileri, ayrıca kampüs içerisinde gezinti de yaptı.

Gerçekleştirilen gezilerin tercih sürecinde işlerini kolaylaştıracağını belirten lise son sınıf öğrencileri, Fırat Üniversitesi'nin başarılı bir üniversite olduğunu gördüklerini ve tercihlerinde bu başarıları ön planda tutacaklarını söyledi.