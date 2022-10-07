Elazığ'da bir lisede çalışan hizmetli odasında ölü bulundu.

Olay, Çaydaçıra Mahallesi'nde bulunan Çubukbey Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulda hizmetli olarak çalışan 2 çocuk babası Mutlu Deveci'yi (43) uzun süre göremeyen ve ulaşamayan arkadaşları, durumdan şüphelenerek odasına gitti. Kapının kilitli olduğunu fark eden ve kırarak içeri giren arkadaşları, Deveci'yi yerde hareketsiz yatar halde gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Deveci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Deveci'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan Deveci'nin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.