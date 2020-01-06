Maden ilçesi için, hak sahipliği başvurusu süresi 7 Ocak'ta doluyor

Elazığ'ın Maden ilçesindeki heyelan riski nedeniyle afetzedeler için uzatılan hak sahipliği ek süresinin 7 Ocak'ta dolacağı bildirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından yapılan açıklamada:" Maden ilçesi Camiikebir mahallesinde meydana gelmesi muhtemel heyelan afetinden dolayı konut ve işyerlerinin nakli uygun görülen afetzedelerin İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının olurları ile son kez olmak üzere uzatılan hak sahipliği ek süresi yarın (7 Ocak) itibariyle dolacaktır.7 Ocak tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecek olup afetzede vatandaşlarımızın konut ve işyeri yardımı yapılabilmesi için Elazığ AFAD Müdürlüğü bünyesinde Maden ilçesinde kurulan olan geçici hizmet bürosuna talep ve taahhütname ile birlikte acilen müracaat etmeleri gerekmektedir"denildi.