Maden ilçesi'ne yapılacak afet evlerinin projesi paylaşıldı

Elazığ'ın Maden ilçesinde heyelan riski nedeniyle yapılması planlanan afet evleri projesi kaymakamlık tarafından paylaşıldı.

Geçtiğimiz Nisan ayında Maden ilçesinde heyelan riski bulunan alanda 278'i konut ve 232'si iş yeri olmak üzere toplam 510 yerin tahliye edilmesi kararı alınmıştı. Bunun üzerine ilçedeki riskli bölgenin veya tüm ilçenin taşınması için süreç başlatılarak, yer tespiti için yetkililer görüşmeler gerçekleştirildi. Son aşama da bugün yeni bir gelişme yaşanarak kaymakamlık ilçe merkezine yapılacağını belirttiği açıklama ile afet evlerinin projesini paylaştı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada," Afete maruz bölge içerisinde yaşayan vatandaşlarımız için Afat Başkanlığı tarafından Maden merkeze yapılacak konut ve işyerlerinin proje ve görsellerini Madenli hemşerilerimizin bilgisine sunulur"denildi.