Maden ilçesinin taşınması "Halk oylaması" ile yapılabilir

Elazığ'ın Maden ilçesinin taşınması için düzenlenen istişare toplantısında, yerin halk oylaması ile belirlenmesi gündeme geldi.

Geçtiğimiz Nisan ayında Elazığ'ın Maden ilçesinde heyelan riski bulunan alanda 278'i konut, 232'si iş yeri olmak üzere toplam 510 binanın tahliye edilmesi kararının ardından başlatılan çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda ilçenin taşınmasıyla ilgili bir odanın konferans salonunda istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Pirinçci,İlçe Belediye Başkanı Orhan Yavuz, Maden, Alacakaya, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze,Sivrice Stratejik Araştırma Derneği (MASSAD) Başkanı Feti Ahmet Gel, ilçeye bağlı köylerin muhtarları ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.Toplantıda Maden ilçesinin nereye taşınacağı hakkında karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.İlçenin taşınacağı yerin ilerleyen günlerde referandum yapılarak Maden halkına sorularak karar verilmesi de toplantıda gündeme gelirken, kesin karanın ilerleyen süreçte verileceği aktarıldı.

Devletin vatandaşın her türlü mağduriyetini gidereceğini belirten AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, “Bir takım çalışmalar başlatacağız. Bu çalışmaların ne aşamada olduğunu sizler ile paylaşmak için geldim. İşin başından beri söylüyoruz. Biz çalışmaları yapıyoruz ama nihai kararı verecek olan Madenlilerdir. Madenlinin gönlünden geçenin aksine hiçbir şey yapmayacağız” dedi.

1 Mayıs 2019 da ortak bir karar alındığını belirten MASSAD Başkanı Feti Ahmet Gel, “Maden ilçemizin tamamen taşınması konusunda hepimiz hem fikiriz. 2018 rakamlarına bakılırsa Madenin 16 bin 608 nüfusu var. Bu nüfusun 5 bin 373 Maden merkezde yaşıyor. 11 bin 235 kişi ise Madenin 38 köyünü kapsayan bölgede yaşıyor. 16 bin 608 nüfus Maden için bir bütündür. Bizim talebimiz Madenin tamamen taşınmasıdır“ diye konuştu.