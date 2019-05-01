Maden ocağında traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Elâzığ'ın Alacakaya ilçesinde maden ocağında traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de hafif yaralandı.

Olay, Alacakaya ilçesi Kef bölgesinde bulunan özel bir firmaya ait krom madeni ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1082 nolu maden galerisi içersinde krom taşıyan Musa Şahinoğlu (46) idaresindeki traktör, devrildi. Kazada, traktör sürücüsü Şahinoğlu olay yerinde hayatını kaybetti, traktörde bulunan Hasan Çelik ise hafif yaralandı.

Olay yerinde jandarma ekiplerinin inceleme yaptığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.