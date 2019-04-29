Maden'de heyelan riski nedeniyle 15 ev ve iş yeri tahliye edildi

Elazığ'ın Maden ilçesinde 3 bin kişinin yaşadığı mahallede heyelan riski nedeniyle tahliyesine karar verilen 510 iş yeri ve konuttan şuana kadar 15'i boşaltıldı.

Elazığ Valiliği, geçtiğimiz Cuma günü İçişleri Bakanlığı tarafından Maden ilçesinde heyelan riski bulunan alanda 278'i konut ve 232'si iş yeri olmak üzere toplam 510 binanın tahliye edilmesi kararını almıştı. Yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı Camikebir Mahallesi'nde şuana kadar 15 iş yeri ve konutta tahliye işlemi yapıldı. Diğer iş yeri ve konutların ise önümüzdeki günlerde tahliye edileceği öğrenildi. Kaymakamlık ve belediyeye ait lojmanların da boşaltıldığı bildirildi.

Mahalle Muhtarı Mehmet Deniz, “Konut sahibi olan vatandaş boşattı, birkaç tane de kiracı boşalttı. Diğerleri evlerini terk etmiyor. Buralarda çatlak yok ama birkaç tane evde çatlak var. İlçedeki toprak kayması doğal bir afet değil. Ne depremden ne de başka bir şeyden oldu. Fabrikanın döktüğü topraktan, bir de altta dinamit patlatmasından kaynaklandı. Gelsinler jeoloji mühendisi getirip inceletsinler. İlçe huzursuz. Kim ilçeyi terk edecek. Çoğu emekli ve maddi durumu yok. Bankadan kredi almış” diyerek yaşanan durumu aktardı.

Daha önceden evlerinde herhangi bir sıkıntı olmadığını dile getiren mahalle sakinlerinden Hacı Korkut ise, “2015 yılında yukarıdaki fabrikanın döktüğü hafriyattan ve patlattıkları dinamitlerden dolayı evlerimizde çatlamalar oluştu. Çatlamalardan dolayı evlerimizi boşaltmak durumunda kaldık. Biz bu çatlakları bildirdik. Evleri 10 gün içerisinde acilen boşaltmamız gerektiği, yoksa üzerimize yıkılacağını bildirdiler. Biz de mecbur boşalttık. Bu Camikebir Mahallesi'nin boşaltılma kararı verildi. Yani halk tedirgin bir şekilde bekliyor” diye konuştu.

Valilik tahliye işlemlerinin başladığını bildirmişti

Elazığ Valiliği, Cuma günü yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlatılan Maden ilçemiz Camiikebir Mahallesi'ndeki Aktif ve Olası Heyelan Alanlarının Jeolojik-Jeoteknik Değerlendirme Raporu'na istinaden İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda Maden ilçemizde heyelan riski bulunan afete maruz alanlarda kalan 278 konut ve 232 iş yerinde bugün itibariyle tahliye işlemlerine başlanılmıştır. Bu kapsamda tahliye edilen vatandaşlarımıza barınma yeri temini ve kira yardımı gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra afete maruz bölgede kalan ilçe kaymakamlığı, ilçe milli eğitim müdürlüğü, belediye lojman ve iş yerleri ile kamuya ait diğer binaların tahliyesi ivedilikle tedbir amaçlı yapılmıştır. Bu konudaki çalışmalar İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda valiliğimizce hassasiyetle yürütülmektedir" ifadelerine yer verilmişti.