Maden'deki heyelan riski

Elazığ'ın Maden ilçesinde 512 konut ve iş yerinin heyelan riski nedeniyle tahliye edilmesi kararının ardından Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın yoğun bir şekilde istişarede bulunduğu bildirildi.

Elazığ Valiliği, 2 hafta önce İçişleri Bakanlığı tarafından Maden ilçesinde heyelan riski bulunan afete maruz alanlarda kalan 278'i konut ve 232'isi iş yeri olmak üzere toplam 510 yerde tahliye işlemi yapılacağını bildirmişti. Bazı, kamu kurum binaları boşaltılırken Vali Çetin Oktay Kaldırım'da, heyelan riski nedeniyle alınacak tedbirlerle ilgili kişi, kurum, sivil toplum örgütü, bürokrat ve siyasilerle görüşerek istişarede bulunduğu aktarıldı.

Vali Kaldırım, bugün İlçe Belediye Başkanı Orhan Yavuz ve beraberindeki esnaf ile vatandaşlarla görüştü. Daha sonra da MHP Maden Belediye Meclis Üyesi Lütfiye Gürgün, Bakır Madenliler Kültür ve Dayanışma Derneği Yaşar Altundal, dernek yönetimi ile Maden, Alacakaya, Sivrice Stratejik Araştırma Derneği (MASSAD) Başkanı Fatih Üzel ve dernek üyelerini makamında kabul eden Vali Kaldırım, ilçede yapılması gereken çalışmalar, alınması gereken önlemler ve sürecin vatandaşın mağdur edilmeden hassas ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için istişarede bulunduğu öğrenildi.

Vali Kaldırım'ın Ankara'da da çeşitli görüşmeler gerçekleştireceği aktarıldı.