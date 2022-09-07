Magandalar, düğün konvoyunda havaya ateş açtı

Elazığ'da cadde üzerinde ilerleyen düğün konvoyundaki magandalar havaya ateş açıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Ataşehir Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede ilerleyen düğün konvoyu içerisinde bazı şahıslar havaya ateş açtı. O anlar bir başka vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıyan o görüntüler izleyenlere bu kadarına pes dedirtti.