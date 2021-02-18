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Malatya'da çalınan tekne motoru Elazığ'da bulundu

Malatya’da tekne motoru çalan hırsızlık şüphelisi Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla yakalandı.

Malatya'da tekne motoru çalan hırsızlık şüphelisi Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla yakalandı.


Olay, bir hafta önce Malatya Turgut Özal Tabiat Parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta bulunan bir teknenin motoru çalındı. Durumun güvenlik güçlerine bildirilmesi üzerine çalışma yapıldı. Yapılan çalışma da jandarma ekipleri çalınan motorun Elazığ'ın Akçakiraz Beldesi'nde bir adreste olduğunu belirledi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmada önce motor bulundu, ardından da hırsızlığı gerçekleştiren şüphelinin F.T. (48) olduğu tespit edilerek yakalandı.


Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü. Bulunan tekne motoru ise sahibine teslim edildi.

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