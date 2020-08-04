Malatya'daki deprem Elazığ'da hissedildi

Malatya'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da da şiddetli hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, merkez üsttü Malatya'nın Pütürge ilçesi 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi. Deprem Elazığ'da da hissedildi. Büyük panik yaşayan vatandaşlar korkuyla dışarı kaçtı.

Deprem anından yaşadıkları korku dolu anları aktaran vatandaşlardan Mehmet Pehlivan, "Korkumuz geçmedi hala devam ediyor. Lokantaya bir şeyler yemek için girdim ve masanın sallandığını hissettim. O psikoloji geçmediği için hemen dışarı kaçtık. Yani büyük bir depremdi. Allah yardımcımız olsun" dedi.

Veysel Yetim ise, "Depremi hissettik, bayağı salladı. 15-20 saniye kadar salladı. Biz de ondan sonra dışarı kaçtık. Tahminlerimize göre 5,6 şiddetinde bir deprem oldu. Biz de kahvenin önünde oturuyorduk dışarı boş bir alana kaçtık" diye konuştu.