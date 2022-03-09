İhlas Haber Ajansı

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Mart ayında Elazığ'a lapa lapa kar yağdı

Elazığ’ın Baskil ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırırken, ilçe merkezi ve köyler beyaza büründü.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırırken, ilçe merkezi ve köyler beyaza büründü.


"Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" atasözü bir kez daha gerçek oldu. Elazığ'ın Baskil ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırarak sürüyor. Yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçede, köyler, cadde ve sokaklar beyaza büründü. Kar yağışını vatandaşlar şaşkınlık ile karşılarken ekipler karla mücadele çalışması başlattı.

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