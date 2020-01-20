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Mayınlı saldırıda devrilen vagonlar 4. yılında kaldırıldı

Elazığ’ın Palu ilçesi sınırlarında 2016 yılında teröristlerin raylara döşediği mayının patlatılması sonucu devrilen yük treninin vagonları jandarma ve demir yollarının koordineli çalışmasıyla kaldırılarak terörün izleri silindi.

Elazığ'ın Palu ilçesi sınırlarında 2016 yılında teröristlerin raylara döşediği mayının patlatılması sonucu devrilen yük treninin vagonları jandarma ve demir yollarının koordineli çalışmasıyla kaldırılarak terörün izleri silindi.


Olay, 30 Temmuz 2016 tarihinde Palu İlçesi'ne bağlı Burgudere köyü yakınlarında meydana gelmişti. Elazığ'dan sefer yapan yük trenine, daha önceden PKK'lı teröristler tarafından raylara döşenen mayın patlatılarak saldırı düzenlenmiş, 4 vagon devrilmişti. Terör saldırısının izlerinin silinmesi amacıyla vagonların kaldırılması için İl Jandarma Komutanlığı tarafından devlet demir yolları ile koordine kuruldu. Jandarmanın koordinesinde devlet demir yolları tarafından 3 günlük çalışma ile zarar gören vagonlar kaldırıldı. Vagonlar vinçler yardımıyla çekici trene yüklenerek bölgeden alındı.

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