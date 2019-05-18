Mazbatası iptal edilen Ünalan,"Seçimden 10 gün önce onaylanan bir dava düşündürücü ve manidardır"

Elazığ'ın Palu ilçesinde mazbatası iptal edilen AK Partili Belediye Başkanı Efrayim Ünalan;"Seçimden 10 gün önce onaylanan bir dava düşündürücü ve bir o kadarda manidardır" dedi.

YSK'nın mazbatasını iptal ettiği Palu Belediye Başkanı Efrayim Ünalan sosyal medyadan açıklama yaptı.

Ünalan açıklamasında;"Bilindiği üzere bütün şer odaklarına karşı durarak zorlu bir süreçte büyük bir zafere sizinle beraber imza attık. Birileri seçimle alamadıklarını bizans oyunlarına başvurarak elde etmeye çalıştılar. Halkımızın öğreneceği ve gün yüzüne çıkaracağımız çok şeyler var aslında gerek yok demiştik. Seçimde olanlar orada kalır diye düşünüyorduk ama hazm edemediler.Bizle çok uğraştılar terör örgütünden içeride olan hakimler bu davaya gönül verdiğimiz için adeta gözünün üstünde kaşın var diyerek bu haksız cezayı 17-25 Aralık'ta verdiler. 2013'ten beri bu dava yargıtayda. Suç başlığı vergi usulsüzlüğü, bütün vergi dekontlarımız elimizde ödemişiz isteyen Palu maliyesinden sorgulayabilir"dedi.

"Yargı sürecimiz devam ediyor"

Açıklamasını sürdüren Ünalan"Yükselen siyasi kariyerimizi zedeleyip halkın gözünde küçük düşürüp leke sürmeye çalıştılar. Yargı sürecimiz devam ediyor. Bu davadan da alnımızın akıyla çıkacağız. Yeniden yargılama süreci başlamış bir davanın hükmü olmamasına rağmen YSK böyle talihsiz bir karar almıştır.Halkım müsterih olsun mazbatamız encümenlerimizden birine de gidecek olsa, biz yine Palu'nun bütün sorunlarını ve projelerini daha çok çalışarak yapacağız. Bu halkı ve bu meydanı boş bırakmayacağız.Birileri seçimi kaybettiğini anlayıp bizim özel dosyalarımızla uğraşırken kazansa da elinden alacağız dediğinde fikirlerinin bu olduğunu seçim atmosferinde anlayamamıştık Olsun Rabbim bize neyi nasip etmişse onu göreceğiz. Palu halkı bizi utandırmamıştır, bizde onları utandırmayacağız.Seçimden 10 gün önce onaylanan bir dava düşündürücü ve bir o kadarda manidardır"ifadelerini kullandı.