Medical Park Elazığ Hastanesi ile TED Elazığ Koleji arasında sağlık protokolü

Hastanede düzenlenen törende, TED Elazığ Koleji ile Medical Park Elazığ Hastanesi arasında tüm sağlık hizmetlerini kapsayan sağlık anlaşması yapıldı. Anlaşma kapsamında hazırlanan protokol Hastanenin Genel Müdürü Op. Dr. Mahmut Yıldız ile TED Koleji Elazığ Okul Müdürü Arif Kemal Şaman arasında imzalandı.

Sağlık hizmetleri sözleşmesi yaptıklarını belirten Medical Park Elazığ Hastanesi Genel Müdürü Op. Dr. Mahmut Yıldız, “Bizleri TED Elazığ Koleji aile kulübüne dahil ettiler. Bizler de bu kulübün bir üyesi olarak onlara bir avantaj sağlamak istedik. Bu sağlık protokolü ile TED Koleji'nin tüm çalışanlarına, çalışanlarının yakınlarına, öğrencilerine ve velilerine bizden alacakları hizmetlerden avantajlı şekilde yararlanma imkanı sunacağız. İki güzide kurumun güçlerini birleştirerek farkındalığın artırılmasını istedik” dedi.

Güzel bir iş birliği için bir araya geldiklerini aktaran Okul Müdürü Arif Kemal Şaman ise “TED aile üyeliği kapsamında velilerimiz, öğrencilerimiz ve çalışanlarımıza avantajlı bir sağlık hizmeti sunulacak. Kulübümüz hem aile birliğimizi sağlamak hem de çeşitli alanlarda indirimlerden faydalanmamızı sağlayan bir kulüptür. Bu anlaşmanın iki kurum içinde faydalı olmasını diliyorum” diye konuştu.