Medical Park Elazığ Hastanesi yönetimi, bankacılarla bir araya geldi

Medical Park Elazığ Hastanesi'nin yöneticileri, bankaların yöneticileri ile bir araya geldi.

Medical Park Elazığ Hastanesi tarafından, kent genelindeki bankaların yöneticilerinin katıldığı iftar programı düzenlendi. Hastane Genel Müdürü Op.Dr. Mahmut Yıldız'la birlikte tüm yöneticilerin katıldığı programda, banka yöneticileri ile istişarelerde bulunulduğu belirtildi.

Medical Park Elazığ Hastanesi olarak bankaların üst yöneticileriyle ramazanda yine bir araya geldiklerini belirten Hastane Genel Müdürü Op.Dr. Mahmut Yıldız, “Beraber iftarımızı açtık. Karşılıklı sorunlarımızı tartıştık. Bizden hizmet alan arkadaşlarımızın yoğun iş temposunda minimum zaman kaybı ile hizmet görmeleri için kendilerinin taleplerini dinledik. Uygun çözümler bulduk. Ramazanın muhabbeti ile birbirimizle tekrar kaynaşmış olduk. Katılımları için ben hepsine çok teşekkür ediyorum” dedi.