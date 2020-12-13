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Medya genel müdürünün aracını kurşunlayan 2 şüpheli yakalandı

Elazığ’da bir televizyonun genel müdürünün aracını kurşunlayan 2 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Elazığ'da bir televizyonun genel müdürünün aracını kurşunlayan 2 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.


Olay, 4 gün önce merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi üzerinde bulunan Kanal 23 Televizyonuna ait binanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile gelen 2 şüpheli, Doruk Medya Genel Müdürü Yunus Evliyaoğlu'na ait park halindeki araca ateş etti. Olayda yaralanan olmazken, park halindeki araca kurşunlar isabet etti. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İnceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarından yola çıkarak önce çalıntı olduğu belirlenen motosiklete ulaştı. Ardından polis, bölgede yaptığı detaylı soruşturmada 2 şüpheliyi ve adreslerini tespit etti. 2 şüpheli de evlerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.Emniyette ifadeleri alınan E.P. (20) ve ismi açıklanmayan diğer şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adresinde ise pompalı tüfek ele geçirildi.


Öte yandan, şüphelilerin olayı neden gerçekleştirdiğine dair ifade vermediği öğrenildi.

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