MEGİP Projesi protokolü imzalandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Elazığ TSO, FÜ ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Kur İl Müdürlüğü ortaklığında, işletmelerin ara eleman problemini çözmek için hazırlanan MEGİP Projesi kapsamında, FÜ ile Elazığ TSO arasında protokol imzalandı. FÜ Rektörlük makamında düzenlenen protokol imza törenine, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Cebeci, Prof. Dr. Halil Hasar, Prof. Dr. Sadettin Tanyıldızı, Doç. Dr. Fatih Özek ile Oda Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Rektör Demirdağ ile Oda Başkanı Arslan arasında imzalanan protokol çerçevesinde işgücü piyasasının talep ettiği nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi için Kamu-Özel sektör işbirliğinde verilecek olan mesleki eğitimlerin düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapılacağı aktarıldı.

Kursiyerlere 9 dalda istihdam eğitimi verileceğini aktaran Elazığ TSO Başkanı Arslan,"İş hayatıyla buluşmaları sağlayacağız. Üniversitemizin bu konudaki bilgi, tecrübe ve deneyimi ile fiziki şartlarıyla olağan üstü seviyede bizim için ciddi anlamda bir fırsat oluşturdu” dedi.

Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği protokolü kapsamında, Fırat Üniversitesi olarak Ticaret Odasına her türlüğü desteği vereceklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ise, “ Üniversite-Sanayi İşbirliğinin desteklenmesi noktasında önemli ve anlamlı bir proje. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik ara eleman ihtiyacının karşılanması noktasında bu proje çok yararlı olacaktır"ifadelerini kullandı.