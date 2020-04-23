Mehmetçik, araçlarını süsledi çocukları sevindirdi

Elazığ'da jandarma personeli araçlarını süsleyerek uygulamaya çıkarken, köylerde çocuklara bayrak ve balon dağıtarak sevindirdi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 23 Nisan Ulusal Eğemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, bugün uygulama ve devriye görevlerine araçlarını balonlarla süsleyip bayraklar asarak çıktı.Uygulama yapan ekipler, günün anlamına binaen araçlardan çocuk şarkılarını dinletti. Jandarma personeli yaptığı çalışma sırasında gördükleri çocuklara hem bayrak, hemde balon hediye etti.

Mutluluklarını dile getiren çocuklar, jandarma ekiplerine teşekkür etti.