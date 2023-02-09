İhlas Haber Ajansı

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Mehmetçik deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremin ardından bölgeye sevk edilen Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde binlerce konut çökerken, yine binlerce kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Depremin ardından Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca depremden etkilenen Malatya iline destek amaçlı gönderilen ekipler bölgede çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, bir taraftan çadır kurmaya devam ederken bir taraftan da enkaz altındaki depremzedeleri kurtarmaya çalışıyor.

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