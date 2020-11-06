Mehmetçik, şehit ve depremde hayatını kaybedenler için bin fidan dikti

Elazığ'da jandarma personeli şehit güvenlik güçleri ile depremde hayatını kaybedenlerin anısına bin adet fidan dikti.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin katılımıyla Elazığ Valiliğince başlatılan ağaç dikme seferberliği kapsamında Orman Bölge Müdürlüğünün desteğiyle tarihi Harput Mahallesi'nde fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.Etkinlikte, jandarma ekipleri terörle mücadelede şehit düşen güvenlik güçleri ile Elazığ ve İzmir depremlerinde yaşamını yitirenlerin anısına bin adet fidanı toprakla buluşturuldu.Fidan dikim etkinliği sonrasında şehitler ile depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Öteyandan Elazığ'da Kasım ayı sonuna kadar 223 bin fidanın toprakla buluşturulmasının hedeflendiği aktarıldı.