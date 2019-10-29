Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor

Öğr. Üyesi Bekir Sarıcık, "Her yıl ülkemizde yaklaşık 15 bin kişiye meme kanseri tanısı konuyor. Maalesef hastaların 3'te biri hayatını bu sebepten ötürü kaybediyor" dedi.

1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı kapsamında Medical Park Elazığ Hastanesi'nde seminer düzenlendi. Seminer kapsamında hastanenin Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Bekir Sarıcık, katılımcılara meme kanseri hakkında bilgiler aktardı.

Meme kanseri bilinçlendirme ayı nedeniyle seminer verdiklerini belirten Dr. Sarıcık, “Erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu belirtmek amacıyla öncelikle meme kanseri üzerinden giderek tüm kanserlerde bu işin ehemmiyetini anlatmaya çalıştık. Her yıl ülkemizde yaklaşık 15 bin kişiye meme kanseri tanısı konuyor. Maalesef hastaların 3'te biri hayatını bu sebepten dolayı kaybediyor. Bunun tek nedeni ileri evrelerde doktora başvurmalarıdır. Meme kanseri konusunda bilinçlenerek bu hastalığında önüne geçebiliriz. Erken teşhis hayat kurtarır”dedi.