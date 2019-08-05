Metehan Andaç Özlü yeniden Elazığ Belediyespor'la anlaştı

Dış transferde çalışmalarına devam eden Elazığ Belediyespor FK, eski sağ kanat oyuncusu Metehan Andaç Özlü'yle yeniden anlaşmaya vardı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendiren Elazığ Belediyespor Futbol Kulübü, dış transferde Metehan Andaç Özlü'yle yeniden el sıkıştı. Başkan Ahmet Toprak'ın da yer aldığı imza töreni sonrası 2 yıllık anlaşma sağlanan tecrübeli oyuncu, takımın Afyonkarahisar'da sürdürdüğü 2. Etap kampına katıldı.

1990 Antalya doğumlu olan Metehan, profesyonel kariyerine Kırıkkalespor'da başladı. Daha sonra Tavşanlı Linyitspor, Batman Petrolspor, Ankara Demirspor, 1920 Maraşspor, Nazilli Belediyespor, Kemerspor ve Orhangazi Belediyespor'da oynanan sağ kanat oyuncusu 2015-2016 Sezonu'nda Elazığ Belediyespor'da görev yaptı. Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor ve son olarak Nevşehir Belediyespor'da forma giyen Metehan, iki sezon sonra Elazığ'a geri dönmüş oldu. Geçtiğimiz sezon 2. lige yükselme şansını play-off finalinde kaybeden Nevşehir ekibinde 29 maçta forma giyen 29 yaşındaki oyuncu, fileleri 5 kez havalandırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada; “Profesyonel Futbol Takımımız, 2015-2016 Sezonu'nda formamızı giyen, son olarak ise TFF 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediye Gençlikspor'da görev yapan sağ kanat oyuncusu Metehan Andaç Özlü ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimize hoşgeldin diyor, kırmızı - lacivertli formamızla başarılar diliyoruz”denildi.