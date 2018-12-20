Meteoroloji, 5 ilde yağışların devam edeceğini bildirdi

Meteoroloji, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl'de ve Tunceli'de dün itibariyle etkili olmaya başlayan yağışların devam edeceğini, yüksek kesimlerde kar şeklinde olacağını bildirdi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada;"Bölgemizde havanın Tunceli, Malatya ve Adıyaman'da öğlen saatlerine kadar, Elazığ ve Bingöl'de akşam saatlerine kadar genelde yağmurlu, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi beklenmektedir. Sıcaklıklarda 1-2 derecelik düşüş bekleniyor.Rüzgar doğu ve güneydoğulu yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor"denildi.

Merkez ayrıca gece ve sabah saatlerinde beklenen sis ve pus nedeniyle ilgililerin tedbirli olmasını önerdi.