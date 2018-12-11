Meteoroloji uyardı, sağanak etkili oldu

Elazığ'da meteorolojinin önceden uyardığı sağanak yağış etkili olurken, kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı da uyardı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi, dünden itibaren Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için zaman zaman kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Meteorolojinin önceden uyardığı sağanak yağış ise, Elazığ'da kent merkezinde etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yağış nedeniyle sürücüler yollarda dikkatli ilerlerken, hazırlıklı vatandaşlar şemsiyeleri ile ıslanmaktan kurtuldu ancak hazırlıksız yakalananlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.

Meteoroloji bugün içinde bölge genelinde yer yer kuvvetli sağanak yağış ve saatte 50-80 kilometre arasında rüzgarın fırtına şeklinde etkili olacağını bildirerek uyarıda bulundu. Özellikle sel, su taşkını, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, doğalgaz ve baca kaynaklı zehirlenmeler, ağaç devrilmesi gibi konularda tedbirli olunması istendi.