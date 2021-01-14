Meteoroloji, yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısını sürdürdü

Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Tunceli, Adıyaman ve Bingöl'e bugün içinde yağış ve saatte 50 ile 80 kilometre arasında esmesi beklenen kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.

Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada:"Bölgemizde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yüksek kesimlere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarların güneyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli saatte 50 ile 80 kilometre hızla esmesi beklenmektedir" denildi.

Uyarıda yapılan merkezin açıklamasının devamında;" Yer yer kuvvetli yağmur,yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Öteyandan Bingöl ve Tunceli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı , Elazığ ve Malatya'da ise ara ara kuvvetli rüzgar ile sağanak yağışın etkili olduğu bildirildi.