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Meteorolojiden 5 il için buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için yağmur ve kar beklentisini tekrarlarken, buzlanma ve don uyarısı yaptı.

Bölge genelinde soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu.


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada;"Bölgemiz genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı geçecek.Hava sıcaklıklarında 2-4 derecelik düşüşler beklenmektedir.Rüzgar değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.Lokal olarak sis, pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır"denildi.


Bölge genelinde hava sıcaklıklarının gece eksiyi görmesi nedeniyle araçların camlarında ise buzlanma meydana geldi.

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