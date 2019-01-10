Meteorolojiden 5 il için "buzlanma ve don" uyarısı

Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için buzlanma ve don uyarısı yaparken sıcaklıkların 3-5 derece daha düşeceğini bildirdi.

Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada;"Bölgemiz genelinde havanın parçalı çok bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir.Sıcaklıklarının 0 derecenin altında olması sebebiyle yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.Yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte lokal olarak sis, pus hadiseleri olabileceğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir"denildi.

Sıcaklıkların 3 ile 5 derece azalacağını da bildiren merkez, rüzgarların yer yer orta kuvvette esmesi beklendiğini aktardı.