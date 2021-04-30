Meteorolojiden 5 il için gök gürültülü yağış uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada:" Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ile 6 derece üstünde seyretmesi beklenmektedir"denildi.

Rüzgarların Kuzey batılı yönlerden orta , yer yer kuvvetli esmesinin beklendiğini aktaran merkez, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını önerdi.