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Meteorolojiden 5 il için kar uyarısı

Meteoroloji 5 ilde kar yağışı beklendiğini bildirirken, yüksek eğime sahip dik yamaçlarda oluşabilecek çığa karşı uyardı.


Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada;"Bölgemizde havanın Malatya'nın güney ve Adıyaman'ın kuzey kesiminde öğleye kadar kar yağışlı, diğer kesimlerinde parçalı çok bulutlu, Elazığ'da öğleye kadar hafif kar yağışlı,Tunceli ve Bingöl'de aralıklı kar yağışlı geçmesi beklenmektedir.Sıcaklık mevsim normallerinin altında seyredeceği bekleniyor"denildi.


Bölge genelinde buzlanma,don ile birlikte yer yer sis ve pus nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istenilen açıklamada,kar örtüsü bulunan yüksek eğime sahip dik yamaçlarda oluşabilecek çığ ihtimaline karşı uyarıda bulunuldu.

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