Meteorolojiden 5 il için kar uyarısı

Bölge Müdürlüğü, kar yağışının Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl genelinde Adıyaman'ın ise kuzey kesimlerinde beklendiğini bildirdi.

Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Yapmış olduğumuz değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerinden itibaren bölgemizde yağmur şeklinde başlayacak olan yağışların, Adıyaman'ın güney kesimleri hariç tüm bölgede gece saatlerinden Perşembe günü akşam saatlerine kadar kar şeklinde olması beklenmektedir. Kar yağışlarının, Elazığ, Malatya ve Tunceli il merkezlerinde 5-10 cm arasında, Bingöl ve Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde 10-20 cm arasında, yüksek kesimlerde ise yer yer 20 cm ve üzerinde olması tahmin edilmektedir."denildi.

Rüzgarın Perşembe gününden Cumartesi gününe kadar orta kuvvette eseceğini aktaran merkez, yer yer Malatya'nın kuzey ve güney kesimleri, Adıyaman'ın ve Tunceli'nin kuzey kesimleri ile Bingöl'ün güney kesimlerinde fırtına şeklinde saatte 60-90 kilometre hızla eseceğini belirterek uyarıda bulundu.

Öteyandan kar yağışıyla birlikte sıcaklıklarda 6-10 derece arasında düşeceği ifade edildi.