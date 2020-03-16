İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 13.

Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için kuvvetli,çok kuvvetli VE şiddetli yağış uyarısı yaptı.


Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman çevreleri'nde yağışların etkili olacağını bildirilen Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin açıklamasında,"Kuvvetli (21-50 kg/m2),çok kuvvetli (51-75 kg/m2) ve yer yer şiddetli (76-100 kg/m2) yağmur ve sağanak yağmur, 1500 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir. Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir"denildi.


Bugünden itibaren Perşembe gününe kadar aralıklarla devam etmesi beklenen yağışla ilgili ani su baskını ve sel gibi konularda tedbirli olunması istendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.