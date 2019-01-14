Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de Çarşamba günü kuvvetli yağış ile fırtına beklendiğini bildirerek uyardı.

Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Yaptığımız değerlendirmelere göre bu gece saatlerinden itibaren bölgemizde daha çok yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar şeklinde yağış bekleniyor. Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra Adıyaman'ın güney kesimleri hariç tüm bölgede karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenmektedir. Beklenen yağışların, özellikle Adıyaman ve Tunceli'nin kuzey, Elazığ, Malatya ve Bingöl'ün güney kesimlerinde kuvvetli olacağı ve Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren bölgemizi terk edeceği tahmin edilmektedir. Mevsim normalleri civarında seyretmekte olan sıcaklıkların, yağışların ardından özellikle gece sıcaklıklarında 4-8 derece arasında düşeceği ve havanın açık geçecek olması sebebiyle kuvvetli buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin edilmektedir"denildi.

Çarşamba günü akşam saatlerine kadar Güneydoğulu ve Kuzeybatılı yönlerden rüzgarın kuvvetli saatte 40-50 kilometre hızla eseceğini de aktaran merkez, yer yer fırtına ve kuvvetli fırtına şeklinde saatte 60-90 kilometre esmesi beklendiğini de duyurdu.

Beklenen kuvvetli yağmur ve kar, kuvvetli fırtına ve soğuk hava nedeniyle uyarıda da bulunan merkez, oluşabilecek sel, su baskını, heyelan, karbonmonoksit zehirlenmesi, tipi, eğimli yüksek kesimlerde çığ olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.