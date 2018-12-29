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Meteorolojiden 5 il için soğuk ve kar uyarısı

Meteoroloji, Elazığ,Malatya,Adıyaman,Bingöl ve Tunceli’de sıcaklıklarda 8-10 derecelik düşüş beklendiğini bildirirken, pazar günü içinde kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji, Elazığ,Malatya,Adıyaman,Bingöl ve Tunceli'de sıcaklıklarda 8-10 derecelik düşüş beklendiğini bildirirken, pazar günü içinde kar yağışı uyarısında bulundu.


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada;"Bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Pazar günü ilk saatlerde kar yağışlı geçecek. Hava sıcaklıklarında yer yer 8-10 derecelik düşüşler beklenmektedir.Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek"denildi.


Merkez ayrıca, bölge genelinde yer yer kuvvetli buzlanma ve don beklenmesi nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.

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