İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısı

Meteoroloji, Elazığ, Malatya Adıyaman, Tunceli ve Bingöl’de bugünden itibaren önümüzdeki hafta sonuna kadar belirli aralıklarla yağmur ve yüksek kesimlerde ise kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji, Elazığ, Malatya Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de bugünden itibaren önümüzdeki hafta sonuna kadar belirli aralıklarla yağmur ve yüksek kesimlerde ise kar yağışı beklendiğini bildirdi.


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada;"Bölgemizde havanın çok bulutlu aralıklı yağışlı il ve ilçe merkezlerinde yağmur yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde olması tahmin edilmektedir.Sıcaklıkların 2 ile 4 derece azalacağı, rüzgarın değişik yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi beklenmektedir"denildi.


Öteyandan, yağışların bölge genelinde aralıklarla yağmur, karla karışık yağmur ve kar şeklinde önümüzdeki hafta sonuna kadar devam edeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.