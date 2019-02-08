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Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısı

Meteoroloji 13.

Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için kar ve karla karışık yağmur uyarısı yaptı.


Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın Adıyaman'da yağmurlu ve zaman zaman sağanak yağmurlu, kuzey ilçelerinde karla karışık yağmurlu, Elazığ ve Malatya'da aralıklarla yağmur, karla karışık yağmurlu, Elazığ'ın doğu ilçeleri ile Malatya'nın kuzey ilçelerinde kar yağışlı, Tunceli ile Bingöl'de ise aralıklarla kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmemektedir"denildi.


Buzlanma ve don beklendiğini de bildiren merkez,yağışlarla birlikte özellikle Malatya, Tunceli ve Bingöl'ün kuzeyi ile Elazığ'ın doğusunda mevcut kar örtüsüne sahip eğimli arazilerde çığ riski bulunduğunu ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

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