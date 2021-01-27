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Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısı

Meteoroloji 13.

Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Bingöl, Adıyaman ve Tunceli'de yağış beklendiğini bildirdi.Yağışların yüksek rakımlı bölgelerde kar ve karla karışık yağmur şeklinde olacağı aktarıldı.


Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada: "Bölgemizde havanın parçalı ve çok bulutlu, Tunceli ve Bingöl'ün kuzey ilçelerinin akşam saatlerinden sonra, diğer bölgelerde ise gece ilk saatlerden sonra aralıklı yağışlı olarak geçmesi tahmin edilmektedir. Yağışların genellikle yağmur, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir" denildi.


Öteyandan merkez, buzlanma ve don olaylarına karşı da uyarıda bulundu.

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