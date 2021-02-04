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Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısı

Meteoroloji 13.

Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli için yağış uyarısında bulundu. Yağışların yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olmasının beklendiği bildirildi.


Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada:" Bölgemizde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu olacağı tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi tahmin edilmektedir"denildi.


Öteyandan, geçtiğimiz hafta bölge genelinde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesine karşı uyarıda bulunan merkez, tedbirli olunmasını önerdi.

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