Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısı

Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için yağış uyarısı yaptı.

Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada:" Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı olarak geçeceği, yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, Bingöl çevresindeki yağışların yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı, Adıyaman

çevresindeki yağışların ise sağanak yağış şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmemektedir. Rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir" denildi.

Bingöl ve Tunceli'de yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ oluşma riski bulunduğunu da aktaran merkez, tedbirli olunmasını istedi.