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Meteorolojiden 5 il için yoğun sis uyarısı

Meteoroloji 13.

Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli'de yarından itibaren 3 gün süreyle yoğun sis beklendiğini bildirdi.


Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada,"Yurdumuz üzerinde etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle önümüzdeki 3 gün Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri boyunca Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"denildi.

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