Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı

Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli için buzlanma ve dona karşı uyarı yaparken, yüksek kar örtüsüne sahip eğilimli arazilerdeki çığ tehlikesini yeniledi.

Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada;"Bölgemiz genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir.Rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir.Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis, pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Buzlanma ve don nedeniyle meydana gelebilecek olan olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır.Yüksek kar örtüsüne sahip dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine dikkat edilmelidir"denildi.