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Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl’de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceğini bildirerek buzlanma ve don uyarısı yaptı.

Meteoroloji, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceğini bildirerek buzlanma ve don uyarısı yaptı.


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada:" Bölgemizde havanın parçalı yer yer çok bulutlu, Bingöl çevrelerinde ise sabah saatlerinde yer yer karla karışık yağmur ve yüksek kesimlere hafif kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ile 5 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarların kuzeyli yönlerden orta, yer yer kuvvetli esmesi beklenmektedir" denildi.


Yer yer sis olacağını aktaran merkez ayrıca, hava sıcaklığının mevsim normalleri altında seyretmesi nedeniyle buzlanma ve don olayı beklendiğini bu yüzden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.

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