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Meteorolojiden çığ uyarısı

Meteoroloji 13.

Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli'de yüksek kar örtüsüne sahip eğilimli arazilerde çığ tehlikesi bulunduğunu bildirerek uyardı.


Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıklarında 1 ile 3 derecelik artış beklenmektedir.Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli arazilerde çığ tehlikesi olduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"denildi.


Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde sis, hafif buzlanma ve don beklendiğini de bildiren merkez, olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.

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