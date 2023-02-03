Meteorolojiden Elazığ ve çevre illere uyarı

Bölge Müdürlüğü, Elazığ ve bölgedeki şehirler için uyarıda bulunarak, pazar gününden geçerli olmak üzere bölgede kuvvetli kar yağışı beklendiğini açıkladı.

Bölge Müdürlüğü tarafından Elazığ, Malatya ve Bingöl illeri için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, pazar gününden itibaren kuvvetli kar yağışının etkili olacağı ifade edildi. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde soğuk ve yağışlı havanın etkisi devam edecek. Cumartesi, bölgemiz genelinin kar yağışlı geçeceği; Adıyaman il genelinin, Malatya'nın güney ilçelerinin ve Elazığ'ın güneyi ve Bingöl'ün güney kesimlerinin yer yer kuvvetli kar yağışlı geçeceği beklenmektedir. Pazar, Pazartesi ve Salı günü ise bölge genelinin kuvvetli kar yağışlı geçeceği, yüksek kesimlerin yoğun kar yağışlı geçeceği beklenmektedir. Çarşamba günü kar yağışlarının etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Rüzgarların değişik yönlerden hafif, yer yer güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi tahmin edilmektedir. Ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, buzlanma ve kuvvetli don olayı gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gerek görüldükçe hazırlanacak olan anlık meteorolojik uyarıların takibi yapılarak, oluşması muhtemel risklere karşı can ve mal emniyeti açısından dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir" denildi.