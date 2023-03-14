Meteorolojiden Elazığ'a ‘çok kuvvetli' yağış uyarısı

Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Elazığ ve bölgedeki şehirler için uyarıda bulunarak, ayın 15'ine kadar bölgede ‘kuvvetli' ve ‘ çok kuvvetli' yağış beklendiğini açıkladı.

Bölge Müdürlüğü tarafından Elazığ, Tunceli, Bingöl, Malatya ve Adıyaman için sağanak sağış uyarısı yapıldı. Yapılan açıklamada, Tunceli ve Bingöl çevreleri kuvvetli, Adıyaman, Malatya ve Elazığ çevrelerinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiği bildirildi. Elazığ'da ayın 15'ine kadar çok kuvvetli yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıklandı. Ayrıca Uyarı Merkezi, vatandaşları ani sel, su baskını, sel, ulaşımda aksamalar, heyelan oluşumuna karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.